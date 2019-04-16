البرلمان الايراني يرد بالمثل على القرار الاميركي.. ماذا تضمن القرار؟

صادق مجلس الشورى الاسلامي الايراني على مشروع الرد بالمثل علی القرار الأمیركي ضد الحرس الثوري:

– تمت الموافقة من قبل النواب على المشروع بأغلبیة ساحقة بلغت 204 أصوات

– سیتم بموجب هذا القرار تصنیف القوات التابعة للقیادة المركزیة الامریكیة فی منطقة غرب اسیا (سنتكوم) والمنظمات او المؤسسات المنضویة تحت هذه القیادة المناوئة للجمهوریة الاسلامیة بأنها (منظمات) ارهابیة

– سیتم ادراج كافة المساعدات المالیة والتقنیة والتعلیمیة والخدمیة والاسنادیة لهذه القوات، علی لائحة الممارسات الارهابیة

– ستتم مقاضاة مرتكبي هذه الاجراءات وفقا للمادة 508 من قانون العقوبات الاسلامیة (في ایران)

– بناء علی توجیهات سماحة الامام الخامنئي القائد العام للقوات المسلحة، ستتخذ اجراءات مماثلة في سیاق مواجهة الممارسات الارهابیة للقوات الامریكیة وغیرها من القوات الارهابیة التي تهدّد مصالح ايران

– یتعین على السلطة القضائیة خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى أن تقوم بایجاد آلیة یتم على أساسها تحدید أسماء المنظمات والأشخاص الإرهابیين تحت المساءلة والملاحقة القانونیة.