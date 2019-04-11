نصائح هامة تجعل الأدوية أكثر فعالية وتأثير

ربنا تتناول بعض الأدوية بانتظام، أو تتناول دواء بشكل عارض عن الإصابة بمشكلة صحية مؤقتة، وفي كل الحالات يجب أن تتعرف على بعض الأمور التي تساعد في جعل الأدوية أكثر تأثير وفعالية على الصحة.

1-الإلتزام بالمواعيد والجرعات: يجب الإلتزام بمواعيد الأدوية لأن الجسم يتغير من النهار إلى المساء، وهذا ما يفسر تحديد الطبيب لتوقيت معين لتناول الدواء. كما أن بعض الأدوية يجب أخذها أثناء تناول الطعام، وذلك لأن التغيرات الفسيولوجية في الجسم بعد تناول الطعام يؤدي إلى زيادة كمية الدواء التي يقوم الجسم بامتصاصها.

وعند الإصابة بالسعال الذي يزداد ليلاً، فقد يصف الطبيب دواء لتهدئة الكحة أثناء النوم، ويتم أخذه في المساء، أيضاً يمكن أن تؤدي عملية الهضم إلى تقليل فعالية الدواء، ولذلك فإن بعض الأدوية ينصح بتناولها على الريق وقبل تناول الطعام. ويساعد الإلتزام بمواعيد الأدوية في الاعتياد على أخذه بشكل صحيح وعدم نسيان أي جرعات في الأيام القادمة.

وفي حالة تناول الدواء بجرعة أقل من المطلوبة، لن يساعد في الشفاء من المرض، مثل المضادات الحيوية، أما الجرعة الزائدة فسوف تؤدي إلى اثار جانبية على الصحة.

2-عدم فتح كبسولات الدواء أو مضغ الأقراط: هناك خطأ شائع يقوم به بعض الأشخاص وهو فتح كبسولات الدواء واستخدام البودرة الموجودة بداخله أو القيام بمضغ الأقراص. وإذا كان لديك صعوبة في تناول الكبسولة، فيجب التأكد من إمكانية فتحها، وذلك لأن بعض الكبسولات تحتوي على دهانات خاصة تذوب عندما يصل الدواء إلى منطقة معينة بالجسم، وبالتالي لا تكون فعالة إذا قمت بفتحها أو مضغها.

أيضاً تحتوي بعض الأدوية على طبقة تذوب بشكل تدريجي حتى يصل الجزء الداخلي منها إلى القناة الهضمية ببطء. ولا ينصح أيضاً بقسم قرص الدواء إلى نصفين لتسهيل تناوله، لأن هذا يؤثر على فعاليته.

3-التأكد من إمكانية تناول الأدوية على معدة فارغة: بدلاً من أن تساعد الأدوية في العلاج من المشكلة الصحية، يمكن أن تسبب مشكلات صحية إضافية في حالة تناولها على معدة فارغة، مثل الام المعدة والقرح، وخاصةً إذا كان الدواء يحتاج لفترة طويلة حتى يتم التعافي. ولذلك يجب التأكد من إمكانية أخذ الدواء دون تناول الطعام.

وفي المقابل، تحتاج بعض الأدوية لأن تكون المعدة فارغة، ولا يصلح أخذها بعد تناول الطعام.

4-شرب كوب من الماء بعد تناول الدواء: يمكن أن يؤدي تناول الدواء بدون الماء إلى توقف الكبسولة في المرىء والشعور بالاختناق، ولذلك يفضل شرب كوب من الماء بعد تناول الدواء يساعد في مرورها بشكل طبيعي ولا تسبب أي مشكلة صحية.

ولا ينصح بتناول الدواء مع عصير لأنه يمكن أن يبطل مفعول هذا الدواء. كما أن بعد المشروبات الأخرى يمكن أن تؤثر على فعالية الدواء مثل المنبهات التي تحتوي على الكافيين، وكذلك الحليب.

5-إخبار الطبيب بأي أدوية أخرى تتناولها: في بعض الأحيان، يمكن أن يؤثر دواء على فعالية الدواء الاخر، أو أن تناولهما معاً يسبب مخاطر على الصحة، ولذلك يجب أن يتعرف الطبيب على حالتك الصحية كاملة والأدوية التي تتناولها قبل أن يحدد الدواء المناسب لك.

المصدر: ويب طب