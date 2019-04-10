“الجبهة الديمقراطية”: لوقف الرهان على التسوية السياسية والمفاوضات مع الاحتلال

قال عضو المكتب السياسي لـ”الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” تيسير خالد إن “نتائج الانتخابات الاسرائيلية كانت متوقعة نظرا لاتساع ميول التطرف نحو اليمين في الكيان والوعود التي قطعها نتنياهو ومعسكر اليمين المتطرف الحاكم للمستوطنين بتعميق الاحتلال والاستيطان”.

واضاف خالد الاربعاء ان “الهدايا المجانية التي تلقاها بنيامين نتنياهو على ابواب انتخابات الكنيست عززت من فرص تقدم معسكر الليكود واليمين المتطرف في انتخابات الكنيست”، ودعا “لوقف كل رهان على فرص التقدم في التسوية السياسية من خلال المفاوضات والى مغادرة السياسة الانتظارية”.

وشدد خالد على “ضرورة الانطلاق بحوار وطني فلسطيني شامل على اعلى المستويات من اجل الاتفاق على خارطة طريق وطنية وفك الارتباط مع الاحتلال بدءا بوقف التنسيق الأمني وقفا شاملا ونهائيا وسحب الاعتراف الفلسطيني بدولة اسرائيل مرورا بوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي والتحرر من قيوده ومن قيود جميع الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال”.

المصدر: بريد الموقع