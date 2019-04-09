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April 9 2019 - 21:41

وزير العدل: تقرير مولر حول التحقيق الروسي سينشر خلال أسبوع

منذ 28 mins 9 April، 2019
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

أكد وزير العدل الأميركي بيل بار الثلاثاء أنه “سيكون قادرا” على نشر تقرير المحقق الخاص روبرت مولر حول شبهات التواطؤ بين موسكو وحملة الرئيس دونالد ترامب “خلال أسبوع”.

وأوضح بار في جلسة استماع في الكونغرس أن طواقمة تقوم حاليا بشطب المعلومات التي يمكن أن تؤثر على تحقيقات أخرى وكشف مصادر سرية أو الإضرار بفاعلين “لا يحظون بنفوذ كبير”.

وتابع أمام لجنة الموازنة في مجلس النواب “إذا جرت الأمور على ما يرام فسنبقي على مهلة منتصف نيسان/ابريل”.

وفي مواجهة إلحاح النواب الديموقراطيين، صرح بار “لن أقول المزيد حول التقرير قبل أن يتاح للجميع الاطلاع عليه”.

ويطلب الديموقراطيون الاطلاع على تقرير مولر المؤلف من 400 صفحة، كاملا ويعتبرون أنه يمكن أن يتضمن أدلة دامغة ضد الرئيس.

وفي ملخص من أربع صفحات لتقرير مولر نشر في 24 آذار/مارس، لم يشر وزير العدل إلى أي أدلة تثبت حصول تنسيق بين فريق ترامب وموسكو للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية في 2016.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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