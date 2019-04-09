بوتين: العقوبات تحولت من سلاح جيوسياسي إلى أداة تنافس في العالم

جدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رفضه لسياسة فرض العقوبات، معتبرا أنها تحولت في عالم اليوم، من وسيلة صراع جيوسياسي إلى أداة تلاعب وضغط على المنافسين.

وأثناء مناقشة موضوع العقوبات في إطار أعمال المنتدى الدولي لمنطقة القطب الشمالي، في مدينة بطرسبورغ، اليوم الثلاثاء، قال بوتين “فرض العقوبات لا يستخدم اليوم كأداة للصراع الجيوسياسي، بل ببساطة كعنصر من عناصر التنافس العالمي.

وذكر الرئيس الروسي أن العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي وحدها “شرعية”، أما غيرها فليست شرعية. وأضاف “لا أحد يفرض عقوبات على التدخل في شؤون داخلية للدول، وعلى تشويش الحياة السياسية الداخلية فيها وزعزعة استقرار هذه الدول.. ولا أحد يفرض عقوبات على من يسهم في إحداث ظروف تجد فيها دول أخرى نفسها مضطرة لاتخاذ إجراءات معينة دفاعا عن مصالحها.

ودعا بوتين بهذا الصدد دول العالم إلى العودة إلى الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والحياة السياسية الطبيعية.

المصدر: روسيا اليوم