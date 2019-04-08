الناجحون في مجلس الخدمة المدنية لصالح الطيران المدني: نتمنى من الرئيس عون ايجاد حل لملفنا

ناشد الناجحون في مجلس الخدمة المدنية لصالح المديرية العامة للطيران المدني، فخامة الرئيس العماد ميشال عون إيجاد حل لملف تعيينهم العالق منذ تموز 2018 في قصر بعبدا دون البت بمصيره حتى الساعة.

وجاء في بيان صادر عن لجنة متابعة المرسوم : “نبارك لأنفسنا وللبنانيين بإقرار خطة الكهرباء، وقد تبشرنا خيرا من التوافق السياسي في مجلس الوزراء آملين بأن ينعكس ايجابا على ملفنا العالق وسائر ملفات الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، ونتمنى من الرئيس عون رجل الدولة وحامي الدستور أن يعمل على إيجاد حل لملفنا العالق، كون نتائجنا قد صدرت في آب 2017 وما زال مصيرنا مجهولا حتى الساعة ومستقبلنا يضيع أمامنا.

نأمل من فخامة الرئيس ومجلس الوزراء أن يعالجوا هذا الموضوع المصيري والمتعلق بمستقبل شباب نجحوا بامتحانات مفتوحة بكفاءتهم، ولا يريدون غير الحصول على حقهم بوظيفة تعبوا وسهروا وحصلوا عليها من خلال التفوق بامتحانات هي من الأصعب في الدولة اللبنانية، بعكس الكثيرين ممن توظفوا قبيل الانتخابات النيابية الأخيرة دون اية امتحانات أو آلية قانونية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام