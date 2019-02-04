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February 4 2019 - 23:35

تركيا: تواصل استخباراتنا مع نظيرتها السورية لا يعني الاعتراف بشرعية الأسد

منذ 1 ساعة 4 February، 2019
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تركيا - عربي وإقليمي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن “أجهزة استخبارات بلاده تتواصل مع نظيرتها في سوريا لكن ذلك لا يعني اعتراف أنقرة بشرعية الرئيس السوري، بشار الأسد”.

وأوضح قالن، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين “في إطار أمن تركيا، يمكن لأفراد جهاز الاستخبارات التركي أن يتواصلوا بين الحين والآخر مع مختلف الأطراف بمن فيهم عناصر النظام سواء في دمشق أو الحسكة أو القامشلي، من أجل أمن وسلامة العمليات التي ينفذونها على الأراضي السورية، وهذا ليس بالأمر الذي يستدعي الاستغراب”.

وأضاف المتحدث باسم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: “موقفنا حيال النظام السوري واضح والأسد فقد شرعيته بالنسبة لنا وهو غير قادر على الحفاظ على وحدة التراب السوري”.

وتابع قالن: “إن التواصل بين أجهزة الاستخبارات التركية والسورية لا يعني الاعتراف بشرعية الأسد… ونظام الأسد لا مستقبل له”.

وتأتي تصريحات قالن تعليقا على اعتراف الرئيس التركي، أمس 3 فبراير، بأن بلاده لا تزال تتواصل مع الحكومة السورية لا سيما على مستوى الاستخبارات.

وقال أردوغان: “السياسة الخارجية مع سوريا مستمرة على مستوى منخفض… الزعماء قد لا يتواصلون مع بعضهم، لكن أجهزة المخابرات يمكنها التواصل حسب مصلحتها.. إذا كان لديك عدو فعليك الاحتفاظ بالعلاقات. فربما تحتاجها فيما بعد”.

المصدر: وكالات

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