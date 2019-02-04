حب الله: المشروع التفتيتي في المنطقة العربية يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية

قال مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله حسن حب الله إن “المشروع التفتيتي في المنطقة العربية يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وبدعم فاضح من الإدارة الأميركية التي ترفض قيام دولة فلسطينية وأن يكون للفلسطيني حق السيادة على مدينة القدس وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وديارهم”.

ولفت حزب الله في حديث له إلى “دور الجمهورية الإسلامية في دعم القضية الفلسطينية على مدى العقود الأربعة من تاريخ قيام الجمهورية”، واشار الى أن “الاستكبار العالمي والصهيونية خططا لإنشاء حالات انقسامية في وطننا العربي واضطرابات متتالية أنتجت دعما وتحكيما لحكومات عميلة لهم خاضعة لسياستهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام