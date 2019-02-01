“لجنة الاسير سكاف”: لوضع بند في البيان الوزاري بخصوص الأسرى اللبنانيين بسجون العدو

توجهت “لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف” بالتهنئة الى اللبنانيين لمناسبة تشكيل الحكومة.

ودعت اللجنة في بيان لها الجمعة “رئيس الحكومة سعد الحريري ولجنة صياغة البيان الوزاري والكتل النيابية الى وضع بند أساسي في البيان الوزاري بخصوص الأسرى اللبنانيين في سجون العدو الصهيوني وفي مقدمهم عميدهم المناضل يحيى سكاف والعمل على هذه المسألة الإنسانية والوطنية المرتبطة بالصراع مع العدو”.

واعتبرت اللجنة أن “الأسير اللبناني يحيى سكاف معتقل في سجون العدو المظلمة محروما أبسط حقوق الإنسان حيث يتكتم العدو الصهيوني على مصيره رغم وجود أدلة حسية ووثائق تؤكد وجوده في زنزاناته السرية”، وأمل أن “تحظى هذه القضية بالاهتمام اللازم من الرئيس الحريري والحكومة لأن العمل البطولي الذي نفذه المناضل يحيى سكاف هو مدعاة فخر واعتزاز”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام