طقس اليوم غائم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الارعاء قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح أحيانا خاصة جنوب البلاد، يتحول مساء الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد.

– الحالة العامة: يستقر الطقس تدريجيا على الحوض الشرقي للمتوسط بدءا من صباح اليوم الثلاثاء.

* الطقس المتوقع في لبنان:



– الثلاثاء: غائم جزئيا مع أمطار محلية في أقصى الشمال خلال الفترة الصباحية، ترتفع درجات الحرارة خلال النهار كما يتشكل الضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية.

– الأربعاء: قليل الغيوم وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح أحيانا خاصة جنوب البلاد، يتحول مساء الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط أمطار محلية خفيفة خاصة شمال البلاد.

– الخميس: قليل الغيوم إجمالا وانخفاض محدود بدرجات الحرارة.

– درجات الحرارة المتوقعة على الساحل تتراوح ما بين من 11 و20 درجة، فوق الجبال مابين 5 و13 درجة، في الارز ما بين -3 و7 درجات، اما في الداخل فتتراوح درجات الحرارة ما بين من 6 و14 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 35 كلم/س.

– الانقشاع: جيد الى متوسط.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 75%

– حال البحر: هادىء

– حرارة سطح الماء:17 درجة.

– الضغط الجوي: 767 ملم زئبق

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام