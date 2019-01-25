الفيليبين: تأييد إقامة منطقة حكم ذاتي أوسع للمسلمين في جنوب البلاد

وافقت الغالبية في جنوب الفيليبين على إقامة حكم ذاتي أوسع للمسلمين في المنطقة، بحسب نتائج الاستفتاء التي أعلنت الجمعة.

وقال زعيم “جبهة مورو الإسلامية للتحرير” مراد ابراهيم “نحن سعداء جدا بالتأييد الشعبي الجارف”، مضيفا انه “فوز ساحق لا مثيل له”.

وأيد نحو 1.7 مليون مشارك في الاستفتاء “إقامة منطقة بانغسامورو ذات الحكم الذاتي”. بدلا من منطقة حكم ذاتي أقيمت بموجب اتفاق بين مانيلا و”جبهة مورو الوطنية للتحرير”، فيما عارضها نحو 255 ألفا.

وسيستكمل الاستفتاء في عدد من المناطق التي تعذر إجراؤه فيها الإثنين بسبب مشاكل تأخير إدارية في 6 شباط/فبراير المقبل.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية