رئيس مجلس النواب الليبي: الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجري طبقاً للإعلان الدستوري

شدد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح في مدينة طبرق شرقي البلاد، على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا حتي وإن رفض الناخبون الدستور ، مشيراً إلى أن الإعلان الدستوري هو دستور البلاد فالانتخابات سوف تتم طبقاً للإعلان الدستور.

وقال صالح، في مقابلة خاصة مع وكالة سبوتنيك، إن ” إذا لم يعتمد الدستور من الشعب الليبي لدينا الإعلان الدستوري هو دستور حتى تتم الموافقة على دستور دائم للبلاد وبالتالي الانتخابات ستتم طبقاً للإعلان الدستوري وهذا إجراء صحيح”، مؤكداً أن “الإجماع مستحيل فهناك اعتراض من بعض الأشخاص، لكن العبرة بإرادة الليبيين، ما يقرره الليبيون عن طريق صناديق الاقتراع يجب أن يفرض على الجميع وكل من يخالف ذلك يجب أن يتعرض للعقوبات المحلية والدولية”.

هذا كشف رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح ، أن زيارته الأخيرة للعاصمة الروسية موسكو، كانت موفقة، مشيراً إلى أن الدور الروسي كان واضحاً بدعمه للشرعية وليس لديه أي مطامع في ليبيا. وأضاف ” أعتقد أن هناك اتجاه كما فهمت من الزيارة بالمساعدة في حل الأزمة الليبية، لكن كما قلت، هم يصرون على احترام الدستور والقانون”. وتابع قائلا “يجب أن تكون كل هذه الاستحقاقات طبقاً للدستور والقانون وهذا ما قام به مجلس النواب الذي أوفى بكل الاستحقاقات من قانون الاستفتاء لتضمين الاستفتاء في الدستور لانتخاب رئيس ونائبين، كل الاستحقاقات التي تؤدي إلى توحيد السلطة التنفيذية، قد أتمها مجلس النواب”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية