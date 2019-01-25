البرلمان اليوناني يؤجل التصويت على الاتفاق حول اسم مقدونيا الى الجمعة

أجل البرلمان اليوناني الى الجمعة تصويته التاريخي على الاتفاق حول الاسم الجديد لمقدونيا الذي كان مقررا في الاصل مساء الخميس، في حين بدأ معارضو الاتفاق بالتجمع أمام مقر البرلمان للتظاهر.

والتأجيل الذي تم رسميا بسبب كثرة عدد النواب الراغبين في الادلاء بمداخلات، يطيل فترة الترقب بشان هذا الخلاف المستمر منذ نحو ثلاثين عاما بين اليونان ومقدونيا.

وقال مصدر برلماني ان التصويت على الاتفاق حول التسمية الجديدة لتصبح “جمهورية مقدونيا الشمالية” مقرر يوم الجمعة “نحو الساعة 14.30 بالتوقيت المحلي (12.30 ت غ)”، مشيرا الى أن عدد النواب الراغبين في النقاش “كبير جدا”.

والنقاش الذي بدأ الاربعاء، استمر الخميس صاخبا في هذا الملف الذي يثير انقسامات بين الطبقة السياسية اليونانية وكذلك الرأي العام.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية