لودريان: آلية التعامل المالي الأوروبي مع إيران ستكون جاهزة للتطبيق خلال أيام

اعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اقتراب تطبيق الآلية المالية التي يجهزها الاتحاد الأوروبي للتعامل المالي مع إيران تجنبا “للعقوبات” الأميركية .

وقال لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، بحسب رويترز، إن الآلية المالية “من المفترض أن يتم تنفيذها خلال الأيام المقبلة”.

وتهدف الآلية المالية الأوروبية لإنشاء قناة مالية جديدة لحماية حرية الأوروبيين في السعي إلى إقامة تجارة مشروعة مع إيران وحفظ المصالح الاقتصادية الإيرانية في إطار الاتفاق النووي، وتسهيل نقل العائدات المالية من الصادرات النفطية الإيرانية إلى أوروبا والسماح لإيران بالدفع مقابل مشترياتها التقليدية من الدول الأوروبية.

المصدر: سبوتنيك