القمة اليابانية الروسية… “انطلاقة رائعة” لعام 2019

وصف الأمين العام للحكومة اليابانية يوشيهيدا سوغا المباحثات التي اختتمت الثلاثاء في موسكو بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بـ “الانطلاقة الرائعة” للعلاقات اليابانية – الروسية في عام 2019. وقال سوغا، في مؤتمر صحفي عُقد في طوكيو، ” قادة اليابان وروسيا أعطوا تعليمات بتأمين تقدم في المباحثات حول معاهدة السلام على مستوى وزيري الخارجية والمبعوثين الخاصين بالإضافة إلى أن هناك مناقشة صريحة جرت بينهما حول الآفاق المستقبلية للعلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وأكد سوغا أيضاَ أن التفاوض الصعب هو أساس الأساسيات بحكم كونه ليس بمهمة سهلة لكي نتمكن من الحصول على نتيجة من المباحثات على الفور. هذا وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء عقب مباحثات جمعته في موسكو مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ضرورة أن تخدم معاهدة السلام مع اليابان مصلحة الشعبين وتكون مقبولة من الطرفين، مشددا على أن إعلان عام 1956 هو المرجعية الأساسية لها والذي نص على تسليم جزيرتي هابوماي وشيكوتان لليابان، بعد تبنّي معاهدة السلام، دون المساس بجزيرتي كوناشير وإيتوروب.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية