استراليا تبحث عن معلومات بشأن اختفاء مواطن يحمل الجنسية المزودجة في الصين

تحقق استراليا في تقارير عن اختفاء كاتب صيني منشق يحمل الجنسية المزدوجة وقد يكون موقوفا في بلده الأصلي، حسبما أكد مسؤولون الأربعاء.

واختفى يانغ هنغجون – وهو كاتب روايات ودبلوماسي صيني سابق وناشط مدافع عن الديموقراطية – بعد وقت قصير على عودته إلى مدينة غوانغتشو جنوب الصين الاسبوع الماضي، وفق أصدقائه.

وردا على سؤال بشأن قضية يانغ، قالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة إنها “تسعى لمعرفة معلومات بشأن مواطن استرالي ذكرت تقارير أنه فقد في الصين”. وقال متحدث “التزاما منا احترام الخصوصية لن ندلي بالمزيد من التعليق”.

ويعتقد بأن السلطات الاسترالية على تواصل مع أصدقاء يانغ وأسرته.

وذكرت صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد أن يانغ كان قد عاد إلى اصين مع زوجته وابنه في 18 كانون الثاني/يناير لكنه لم يتوجه على متن رحلة داخلية مقررة إلى شنغهاي.

وكانت استراليا قد عبرت مؤخرا عن القلق إزاء توقيف الصين كنديين اثنين ردا على توقيف كندا مسؤولة تنفيذية كبيرة في هواوي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية