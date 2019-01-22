إعلام العدو: إصابة جندي “إسرائيلي” بعد اطلاق نار باتجاه “قوة عسكرية اسرائيلية” عند حدود قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2019 - 18:47
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رئيس مجلس النواب نبيه بري التقى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في عين التينة
الرئيس بري للصحافيين: الجو ناشط والحريري بصدد تكثيف المساعي ويأمل أن ترى الحكومة النور خلال أسبوع لا بل أقل
الرئيس بري: صيغة الـ32 وزيراً غير مطروحة عند الحريري
الرئيس بري: علاقتي مع الرئيس ميشال عون جيدة جداً وكذلك مع الوزير جبران باسيل
الرئيس عون: بدأنا معركة مكافحة الفساد وسأسمي الأمور بأسمائها لأنه ليس مقبولاً البقاء هكذا وهناك شعب يعتمد علينا
الوزير علي حسن خليل: تقرير "موديز" يؤكّد الحاجة للإسراع بتشكيل حكومة لإطلاق عملية الإصلاح المالي وصولاً لتخفيف العجز
النائب جميل السيد: هذا الأسبوع يجب أن يكون آخر مهلة لتأليف الحكومة وإلا فعلى مجلس النواب سحب التكليف من الحريري
مراسلة المنار: بري أبلغ الحريري أن المخرج هو تمثيل اللقاء التشاوري بوزير من دون مشاركته مع أحد
الجيش اللبناني: توقيف المدعو حسين أحمد بتو في منطقة الشرحبيل بصيدا لمشاركته في محاولة اغتيال القيادي في حماس محمد حمدان
الجيش اللبناني: الموقوف اعترف بتشغيله من قبل جهاز الموساد التابع للعدو الاسرائيلي منذ العام 2014
الجيش اللبناني: الموقوف اعترف انه التقى مشغليه خارج لبنان وتسلم أجهزة الكترونية خاصة بالرصد
الجيش اللبناني: الموقوف اعترف انه كلف بمهمة رصد حمدان وانه قام بتحديد مكان اقامته ورصد تحركاته
شهيد و14 جريحا جراء إنفجار سيارة مفخخة في ساحة الحمام في مدينة اللاذقية السورية
الجيش السوري يحبط تسلل مجموعة إرهابية من محيط قرية البويضة باتجاه المناطق الآمنة بريف حماة الشمالي
الخارجية الروسية: موسكو لن تشارك بمؤتمر وارسو للشرق الأوسط لأنّه لا يشمل المشاكل الرئيسية وخصوصاً القضية الفلسطينية
مدفعيّة الإحتلال تستهدف مواقع للمقاومة الفلسطينية قرب بيت حانون شمال قطاع غزّة
الصحة الفلسطينية: استشهاد المواطن محمود العبد النباهين (24 عاما) وإصابة 2 آخرين بجروح مختلفة أحدهما بحالة خطرة
إعلام العدو: إصابة جندي بجروح متوسطة جراء تعرضه لإطلاق نار جنوبي قطاع غزّة
أسرى سجن عوفر: سنقف موحدين للتصدي للعنجهية الصهيونية ونحذّر من استخدام ملف الأسرى كورقة رافعة للأحزاب الصهيونية
أسرى سجن عوفر: نتطلع لهبة جماهيرية واسعة على مستوى الوطن تؤكّد للمحتل أنّ الأسرى خط أحمر لا يمكن تجاوزه
اليمن: سلاح الجو المسير ينفذ هجوما على معسكر لقوى العدوان السعودي في علب بعسير
إطلاق صاروخ زلزال1 وعدد من القذائف المدفعية على تجمعات لعناصر العدوان السعودي الامريكي شرق جحفان بجيزان
مصادر يمنية: قتلى وجرحى في صفوف قوى العدوان السعودي الأميركي في عملية هجومية على تبة الصياد شرق جبل الدود بجيزان
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوقعان معاهدة تعاون جديدة تنص على التقارب بمجال الدفاع
ميركل: فرنسا وألمانيا تقدمان من خلال توقيع معاهدة التعاون الجديدة مساهمة في إنشاء جيش أوروبي مستقبلاً
بريطانيا: حزب العمال المعارض يقترح أن يُمنح النواب فرصة للتصويت حول إمكانية إجراء استفتاء ثان حول "بريكست"
إعلام العدو: إصابة جندي “إسرائيلي” بعد اطلاق نار باتجاه “قوة عسكرية اسرائيلية” عند حدود قطاع غزة
منذ 2 ساعة
22 January، 2019
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