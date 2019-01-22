إعلام العدو: إصابة جندي “إسرائيلي” بعد اطلاق نار باتجاه “قوة عسكرية اسرائيلية” عند حدود قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2019 - 18:47

إعلام العدو: إصابة جندي “إسرائيلي” بعد اطلاق نار باتجاه “قوة عسكرية اسرائيلية” عند حدود قطاع غزة

منذ 2 ساعة 22 January، 2019
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