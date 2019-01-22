مقتل 14 شخصا في احتراق سفينتين قرب مضيق كيرتش في القرم

لقي 14 شخصا حتفهم في حريق شب في سفينتين ترفعان العلم التنزاني قرب مضيق كيرتش، قبالة شبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت السلطات الروسية الاثنين.

وصرح اليكسي كرافشنكو، المتحدث باسم الوكالة الاتحادية الروسية للنقل البحري والنهري، “هناك 11 جثة”. وقال “اختفى ثلاثة اشخاص في المياه أمام أعين رجال الانقاذ”.

واشار الى ان الثلاثة باتوا رسميا في عداد المفقودين لكنهم على الارجح ماتوا. وتابع كرافشنكو “لا أحد يعرف أين هم الآخرون”، مضيفا أن عمليات البحث مستمرة.

وقد اعلن سابقا عن مقتل 10 ونجاة 14 شخصا. وقال المصدر ان الحريق اندلع عندما كانت احدى السفينتين تنقل وقودا للثانية ما دفع بافراد طاقمي السفينتين الى رمي انفسهم في البحر.

وأكد أن افراد طاقمي السفينتين، “كاندي” و”مايسترو” يحملون الجنسيتين التركية والهندية. ويبلغ عدد افراد طاقم سفينة “كاندي” 17 شخصا، ومايسترو 14 شخصا.

وقع الحادث قرب مضيق كيرتش الذي كان مؤخرا مصدر التوتر الجديد بين روسيا وأوكرانيا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية