استشهاد شاب برصاص الاحتلال على حاجز حوارة جنوب نابلس بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

استشهد الشاب محمد فوزي عدوي (36 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، على حاجز حوارة جنوب نابلس.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز أطلقوا نيرانهم صوب الشاب عدوي من قرية عزون عتمة بمحافظة قلقيلية، وأصابوه بصورة مباشرة ليعلن لاحقا عن استشهاده.

وقال جيش الاحتلال إن جنوده أطلقوا النار على فلسطيني، بعد طعنه جنديًا، لكنه أصاب السترة الواقية.

وأغلقت قوات الاحتلال الحاجز بالاتجاهين، ومنعت طواقم الإسعاف الفلسطينية من الاقتراب وتقديم الإسعاف للمصاب.

المصدر: فلسطين اليوم