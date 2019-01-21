تصنيع مرايا تذكّر بالمواعيد اليومية

توصل الباحثون الايرانيون إلى تصنيع مرايا تذكّر الناس بالجداول والمواعيد اليومية، ووضعوا تصاميم وتصنيع مرايا تستخدم للتذكير بالجداول والمواعيد اليومية كما يمكنها عرض حالات الطقس والتقويم.

كما زودت هذه المرايا بقابليات التذكير بالمواضيع والاجتماعات، وصنع شؤون التنسيق والنظام في شؤون العمل ، وعرض معلومات عن حالة المناخ والطقس كما تمتلك هذه المرايا لديها أيضًا القدرة على تثبيت التطبيقات.

ونظراً لأن جميع مكاتب المدراء والمنازل تستخدم مرايا كبيرة الحجم ، حيث ينقسم السوق إلى فئتين خاصة وعامة، مع إمكانية تسويق تجاري عالي في كلا الفئتين، وستدخل هذه المرايا الاسواق قريباً.

المصدر: وكالة انباء فارس