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January 19 2019 - 15:51

العلماء يحددون كيفية تجنب النوبات القلبية

منذ 34 mins 19 January، 2019
العلماء يحددون كيفية تجنب النوبات القلبية
العلماء يحددون كيفية تجنب النوبات القلبية
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

قامت مجموعة من العلماء من جامعة تروندهايم النرويجية بدراسة بيانات طبية تعود لعدد من الأشخاص، تناوبوا على القيام بمجهودات عضلية مختلفة واتبعوا أنظمة غذائية مختلفة.
لتتوصل مجموعة العلماء إلى نتائج متباينة، وجدوا من خلالها أن الأشخاص الذين يذهبون إلى صالات الرياضة ويمارسون ألعابا مختلفة ويتبعون نظاما غذائيا صحيا معرضون بنسبة أقل من غيرهم للنوبات القلبية.
وأضاف العلماء إلى أن الأشخاص الذين يتمتعون بغياب الوزن الزائد ويمارسون نظاما صحيا معرضون أقل من غيرهم للإصابة بمشاكل تتعلق بالقلب، بحسب مانشر موقع “academic.oup”.
ووجد العلماء بأن الآلاف من الأشخاص يتمتعون بمؤشرات صحية متوسطة، حيث يخضعون لمستوى متشابه من النشاط البدني، الأمر الذي يجعلهم معرضيين للنوبات القلبية بالإضافة لمشاكل في هشاشة العظام و السكتات الدماغية.
وأكد العلماء على أن التوقف عن تناول الوجبات السريعة و المحليات الاصطناعية التي تضاف إلى الأطعمة وممارسة الرياضة تقي و بدرجة كبيرة من أمراض القلب.

المصدر: سبوتنيك

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