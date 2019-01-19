لأول مرة.. خريطة أستراليا تتحول إلى اللون الأسود

تغير لون خريطة أستراليا إلى الأسود في بعض مناطق البلاد المترامية الأطراف، وذلك مع بقاء البلاد تحت وطأة أعلى درجة حرارة في هذا الوقت من السنة منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، السبت، إن “أستراليا تتصبب عرقا” في أكثر موجة حارة منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرة إلى توقعات بأن تبلغ الحرارة 46 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة، وأضافت أن الساحل الشرقي في أستراليا يتعرض منذ الثلاثاء إلى حرارة تصل إلى 41 درجة مئوية.

وفي تذكير “مرئي” لخطورة التغير الذي طرأ على طقس أستراليا، أظهرت خريطة مناطق بالبلاد مغطاة باللون الأسود والأرجواني، ويعني هذان اللونان ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، حسب موقع “فينتيسكي” المعني بأحوال الطقس.

وتراجعت درجات الحرارة قليلا في مدينة سيدني ومحطيها، السبت، لكن من المتوقع أن تعاود درجات الحرارة ارتفاعها الاثنين وتصل لذروتها في الأيام التالية.ومن المتوقع أيضا أن تكون مدينة ميناء أوغستا من بين أكثر المناطق تعرضا للحرارة في أستراليا، إذ ستصل الحرارة فيها الخميس إلى 46 درجة مئوية.

وتزاحم آلاف الأستراليين على شواطئ البلاد الخلابة خلال الأسبوع، في محاولة للهروب من درجات الحرارة الحارقة.

وقالت السلطات إن تراجع الأمطار في 2017 و2018 أدى إلى إشاعة الجفاف في عموم أستراليا، مشيرة إلى أن درجات الحرارة ارتفعت إلى أكثر من معدلها السنوي بـ 12 درجة مئوية.

المصدر: سكاي نيوز