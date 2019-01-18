التدخين يسرّع الشيخوخة

كثيرة هي الأضرار التي يسببها التدخين، وبالرغم من أنّ كثيرين لا يتجاوبون مع التحذيرات، فإنّ آخرين يتجاوبون فيقلصون كميات التبغ التي يتناولونها يومياً، أو حتى يمتنعون عنه نهائياً. تحذير جديد في هذا الإطار، جاء من دراسة أجرتها مؤسسة “إنسيليكو ميديسين” للأبحاث، الأميركية، أشارت إلى أنّ التدخين يسرّع شيخوخة أجسام المدخنين بمعدل الضعفين.

استخدم الباحثون، بحسب وكالة “الأناضول”، الكيمياء الحيوية في الدم والذكاء الاصطناعي لتحديد اختلافات العمر البيولوجي بين المدخنين وغير المدخنين، وذلك بالاستناد إلى عينات دم مأخوذة من 149 ألف شخص من البالغين المدخنين. ومن خلال توظيف نماذج للتقدم في العمر طورها الفريق بواسطة تقنيات التعلم العميق في خوارزميات الذكاء الاصطناعي، حللت الدراسة عدداً من العناصر البيوكيميائية في الخلايا، بما في ذلك التدابير القائمة على الهيموغلوبين المتحلل في الدم.

وبذلك، تبين أنّ المدخنين، من الجنسين، أكبر بمرتين من عمرهم الزمني، مقارنة مع غير المدخنين.

وعلقت الدكتورة بولينا ماموشينا، قائدة فريق البحث: “التدخين مشكلة حقيقية تدمر صحة الناس، وتسبب وفيات مبكرة، وغالباً ما تكون السبب في العديد من الأمراض الخطيرة، لكنّ الدراسة الجديدة أثبتت أنّ التدخين يزيد أيضاً بشكل كبير من عمر المدخن البيولوجي”.