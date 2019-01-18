مقتل 10 أشخاص وإصابة العشرات في تفجير سيارة مفخخة بالعاصمة الكولومبية

لقى ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 65 آخرون بجروح جراء تفجير سيارة مفخخة استهدف كلية الشرطة بالعاصمة الكولومبية بوغوتا.

وأفادت صحيفة “فانغوارديا ليبرال” الكولومبية بأن انفجارا قويا هز مقر كلية “الجنرال سانتاندير” للشرطة بالعاصمة صباح اليوم، حسب التوقيت المحلي.

وأكدت السلطات الكولومبية مقتل 10 أشخاص وإصابة 65 آخرين، فيما كانت الحصيلة الأولية تشير إلى سقوط 5 قتلى و10 جرحى.

وقد فتحت السلطات تحقيقا في الحادث، الذي تعتبره عملا إرهابيا. وحسب التقارير الأولية للمخابرات، فإن منفذ العملية اقتحم مدخل الكلية، بسيارة “ميني فان” محملة بالمتفجرات، ودوى الانفجار بعد ثوان من دخوله مقر الكلية.

وأعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، الذي كان يقوم بجولة في محافظة تشوكو غربي البلاد، عن إلغاء اجتماع مجلس الأمن الذي كان من المقرر أن يحضره، وتوجه إلى العاصمة بوغوتا. كما توجه إليها اأيضا وزير الدفاع غيلييرمو بوتيرو الذي كان من المقرر أن يشارك في الاجتماع أيضا.

وحتى اللحظة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.

المصدر: وكالات