رئيس الوزراء القطري يلتقي بوزير أردني في الدوحة

أجرى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، مساء الأربعاء، لقاء في الدوحة مع وزير الداخلية الأردني، سمير إبراهيم المبيضين، والوفد المرافق.

وأوضحت وكالة “قنا” القطرية الرسمية أن المحادثات بين الجانبين التي عقدت “بمناسبة زيارة” المبيضين إلى البلاد، تناولت “مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المتبادل لاسيما في المجالات الأمنية”.

كما ذكرت الوكالة أن المحادثات شملت كذلك “استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها”.

وتأتي زيارة المبيضين إلى قطر وسط تعالي الدعوات في الأردن إلى تطبيع العلاقات مع قطر وإعادة السفير الأردني إلى الدوحة.

وأعلن الأردن في 6 حزيران/يونيو 2017 عن تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع قطر وسحب سفيره من الدوحة، كما طالبت الحكومة الأردنية السفير القطري بمغادرة عمان.

وجاء هذا القرار في ظل الأزمة الخليجية المندلعة على خلفية إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر الصيف الماضي، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها.

واتهمت بلدان المقاطعة الدوحة بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر تنفي بشدة هذه الاتهامات.

المصدر: وكالات