الخجل يتسبب في ضياع شاب بسنغافورة لمدة عشرة أيام

ذكر موقع “أوديتي سنترال” أنّ شاباً ماليزياً، اسمه تشانغ دامنغ، ضلّ طريقه أثناء عودته إلى منزله في سنغافورة، وبقي يجوب الشوارع لمدَّة 10 أيام.

وأضاف الموقع أنّ الشاب خجل من سؤال المارّة عن تفاصيل المنطقة، وهذا هو الأمر الذي أدى إلى بقائه خارج المنزل لـ10 أيام، خصوصاً أنّه ترك جوازه سفره وهاتفه الجوال في المنزل، وبالتالي لم يمتلك أي وسيلة تواصل مع صديقه الذي كان سينجده.

وسافر تشانغ من ماليزيا إلى سنغافورة بحثاً عن عمل. وقبيل اختفائه، أعطاه صديقه 37 دولاراً أميركياً. وخرج تشانغ من المنزل من أجل تناول طعام الغداء، ليختفي بعدها، ويعود بعد 10 أيام.

وفي اليوم العاشر، تمكّن أحد السكان المحليين من التعرف إليه، لا سيما بعد إعلان صديقه عن فقدانه. وعلى الأثر، تم إبلاغ الشرطة التي عثرت على تشانغ داخل ملعب يبعد 6 كيلومترات من شقة صديقه.

المصدر: العربي الجديد