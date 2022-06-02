امير عبداللهيان ينتقد التدخل في الشؤون الفنية لوكالة الطاقة الذرية

قال وزير الخارجية “حسين امير عبداللهيان” نحن توصلنا من خلال عملية ايجابية خلال زيارة غروسي الاخيرة لطهران، الى توافقات يرضى بها الطرفان؛ لكننا نعتبر التدخلات السياسية في الشؤون الفنية للوكالة الدولية للطاقة الذرية بانها غير بناءة.

وطالب وزير الخارجية الايراني خلال مباحثاته الهاتفية اليوم الخميس، مع وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان بوضع حد للاجواء الاعلامية المفتعلة وغير البناءة خلال الاجتماع القادم لمجلس الحكام التابعة للوكالة الدولية ؛ مبينا ان سير التعامل الفني بين منظمة الطاقة النووية الايرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية واقرار الاخيرة لغير مرة على سلمية البرنامج النووي الايراني، ليس بالامر الذي يمكن قلبه دفعة واحدة ومن خلال تصريحات متسرعة.

كما نوّه بإرادة ايران الحازمة في التوصل الى اتفاق جيد ومستديم ورصين؛ مؤكدا بان هذا الاتفاق اصبح في متناول اليد، شرط ان تلتزم كافة الاطراف انطلاقا من رؤية موضوعية بالدبلوماسية والتعهدات وليس التهديد

وعن العلاقات الايرانية السنغافورية، لفت امير عبداللهيان الى تعيين سفير ايراني جديد لدى هذا البلد؛ واصفا التعاون الثنائي بانه ايجابي، ومؤكدا على استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتعزيز الاواصر الثنائية.

كما تطرق الى الازمة الاوكرانية؛ داعيا لوقف الحرب وتغليب الدبلوماسية والحوار وصولا لحل مناسب لهذه الازمة.

بدوره اشاد وزير الخارجية السنغافوري بالعلاقات المتنامية بين ايران وبلاده، مؤكداً خلال اتصاله الهاتفي الى استعداد سنغافورة بعد اجتياز ازمة كورونا، لتطوير التعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك مع ايران.

ووجه وزير خارجية سنغافورة دعوة الى نظيره الايراني لزيارة هذا البلد.

المصدر: وكالة ارنا