الطقس في لبنان: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2019 - 12:22

الطقس في لبنان: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة

منذ 54 mins 12 January، 2019
الطقس في لبنان
لبنان

الحالة العامة:  

طقس مستقر يسيطر على  الحوض الشرقيّ للمتوسط خلال الأيام المقبلة حتى  ظهر يوم الأحد حيث يتأثر لبنان بمنخفض جوي متمركز حالياً فوق ايطاليا مصحوب بكتل هوائية باردة و رطبة .

ملاحظة : لا صحة للشائعات التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي . ذلك أن مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني هي المرجع الرسمي الوحيد المخول اصدار النشرات الجوية المختصة بتقدير أحوال الطقس في لبنان وتسمية العواصف .

الطقس المتوقع في لبنان:
السبت:       قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وبقاء خطر الإنزلاق نتيجة تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ١٢٠٠متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى .

الأحد:       غائم جزئيًا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة على الجبال والداخل كما تنشط الرياح أحيانًا و يرتفع موج البحر الى مترين . يتحوّل الطقس الى غائم بدءًا من الظهر مع اشتداد في سرعة الرياح لتصل الى ٦٥ كم/س . تتساقط أمطار متفرقة تشتّد أحيانًا و مع تقدم ساعات النهار وتكون مترافقة ببرق ورعد، تبدأ الثلوج بالتساقط بدءًا من ١٥٠٠ متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلاً مع انخفاض درجات الحرارة لتلامس ال ١٢٠٠ متر.

الإثنين:       غائم اجمالاً صباحاً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة تصبح غزيرة مساءً وثلوج على ارتفاع ١٤٠٠ متر وما فوق . يتوقع حدوث برق ورعد خاصة بعد الظهر ورياح ناشطة تصل سرعتها الى ٦٥ كم/س تشتّد في فترة ما بين ليل الاثنين/فجر الثلاثاء لتصل الى ٩٠ كم/س خاصة شمال البلاد، يتدنى مستوى تساقط الثلوج ليلاً ليلامس ١٢٠٠ متر خاصة شمال البلاد.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية

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