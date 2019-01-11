نائب رئيس الوزراء الصيني قد يزور واشنطن “لتسوية الحرب التجارية”

كشف وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، عن احتمال قيام نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو هي، بزيارة واشنطن هذا الشهر لمتابعة المفاوضات الهادفة لإيجاد تسوية للحرب التجارية بينهما.

وقال الوزير الأمريكي للصحفيين: “من المرجح أن يزورنا في وقت لاحق هذا الشهر نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو هو، بهدف متابعة المفاوضات التجارية”، مضيفا أن “الإغلاق المؤقت في الحكومة الأمريكية، لن يؤثر على سير المفاوضات”.

وبدأت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، منذ 6 يوليو العام الماضي، حين فرضت الإدارة الأمريكية رسوما جمركية عالية على الواردات الصينية، مما اضطر الصين للرد بإجراء مماثل، حيث فرضت واشنطن رسوما بنسبة 25 بالمئة على استيراد 818 منتجا من الصين، بقيمة 34 مليار دولار أمريكي سنويا.

ومن جانبها وكإجراءات مضادة فرضت الصين في اليوم نفسه، رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على استيراد كمية مساوية من البضائع الأمريكية.

واتفق ترامب والرئيس الصيني خلال قمة العشرين في الأرجنتين، نهاية شهر نوفمبر الماضي، على هدنة تتأجل بمقتضاها زيادة الجمارك على الواردات الصينية التي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار سنويا من 10 في المائة إلى 25 في المئة. وكان مقررا أن تبدأ تلك الزيادة في أول يناير الحالي. ويسري الاتفاق ما دامت هناك محادثات بين البلدين تهدف للتوصل إلى اتفاق تجاري.

المصدر: روسيا اليوم