تركيا ترسل وحدات عسكرية إلى الحدود السورية تزامنا مع سيطرة “النصرة” على إدلب

بالتزامن مع تعزيز “جبهة النصرة” سيطرتها على محافظة إدلب السورية، أوصلت تركيا، الخميس، تعزيزات عسكرية جديدة إلى قواتها على الحدود مع سوريا.

وأوضحت وكالة “الأناضول” أن رتلا عسكريا استقدمه الجيش التركي من مختلف ثكناته العسكرية وصل إلى قضاء إلبيلي بولاية كليس بهدف نشره على القطع العسكرية المتواجدة مع سوريا.

وأشارت الوكالة إلى أن التعزيزات الجديدة تضم عربات عسكرية ودبابات.

وتتوالى في الآونة الأخيرة تعزيزات الجيش التركي، وسط ترقب لإطلاق عملية عسكرية ضد التنظيمات الإرهابية شمالي سوريا.

وخلال أكثر من شهر كثفت تركيا، التي تسيطر على أراض واسعة في محافظة حلب جراء حملتي “درع الفرات” و”غصن الزيتون”، تحضيراتها لشن عملية واسعة جديدة في سوريا تقول إنها تستهدف من تعتبرهم إرهابيين.

المصدر: وكالات