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January 10 2019 - 00:57

الرئيس الموريتاني يقود مسيرة ضد النزاعات العرقية

منذ 2 ساعة 9 January، 2019
الرئيس الموريتاني11
عربي وإقليمي - موريتانيا

دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الأربعاء بلاده الى استئصال خطاب الكراهية خلال مشاركته في مسيرة تهدف الى وأد التوترات العرقية.

وقال ولد عبد العزيز خلال المسيرة في العاصمة نواكشوط “الناس الذين هم خلف هذا الخطاب أقلية لكن يجب علينا وضع حد لسلوكهم السام من أجل مستقبلنا”.

وحذر ولد عبد العزيز من انه “سيستخدم قانونا تم تبنيه العام الماضي للانقضاض على الكراهية والعنصرية والخطاب العنيف”.

وحمل المشاركون في المسيرة لافتات تعزز التماسك العرقي وهم يهتفون “لا للكراهية والتطرف والتحريض على العنف”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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