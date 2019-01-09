النقد الدولي: حوالي 3 ملايين أوكراني يعملون في الخارج بسبب المشاكل الاقتصادية في البلاد

أفاد صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، بأن حوالي ثلاثة ملايين مواطن من أوكرانيا، يعملون في الخارج بسبب المشاكل الاقتصادية في البلاد .

وجاء في التقرير الذي نشر على الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي “لقد ازدادت الهجرة العمالية بشكل كبير: هناك حوالي 2-3 ملايين أوكراني يعملون في الخارج”.

ويشير الصندوق إلى أن المشاكل الاقتصادية أدت إلى زيادة عدد الأوكرانيين الذين هاجروا. ووفقا للصندوق، فإن نمو الاقتصاد الأوكراني، لا يكفي لإعادة البلاد إلى مستوى ما قبل الأزمة، مؤكداً أن أوكرانيا لا تزال تفتقر إلى الاستثمار، وبالإضافة إلى ذلك، يؤثر المستوى المرتفع للقروض المتعثرة سلبا على النظام المصرفي في البلاد.

ويشار إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي، جرى إعداده على أساس البيانات المتاحة في تشرين الثاني/نوفمبر- كانون الأول/ديسمبر 2018.

هذا وكانت أوكرانيا، وقعت عام 2014 اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، تنص على إنشاء منطقة تجارة حرة. وفي عام 2016، بدأ الاتفاق بالعمل بكامل قوته، بما في ذلك، وفتح سوق الاتحاد الأوروبي أمام أوكرانيا. وإلى جانب منطقة التجارة الحرة، تتضمن الاتفاقية التعاون في مجالات الدفاع ومنع النزاعات والضرائب والتمويل الحكومي ومكافحة الإرهاب والهجرة ومراقبة الحدود.

المصدر: سبوتنيك