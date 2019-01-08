استراليا ستدرس طلب لجوء الشابة السعودية الموجودة في تايلاند

أعلنت استراليا اليوم انها “ستدرس بعناية طلب لجوء شابة سعودية عمرها 18 عاما أوقفت في مطار بانكوك بعدما فرت من بلادها ثم سمح لها بالخروج برفقة ممثلين عن مفوضية الامم المتحدة للاجئين، في قضية أثارت اهتماما عالميا.

وقال مسؤول في وزارة الداخلية “لوكالة فرانس برس”: “إن الحكومة الأسترالية تشعر بارتياح لأن طلب رهف محمد القنون الحصول على حماية، تجري دراسته من قبل المفوضية السامية للاجئين لدى الامم المتحدة”.

وأضاف :”أي طلب من جانب القنون للحصول على تأشيرة إنسانية ستتم دراسته بعناية بعد انتهاء إجراءات مفوضية اللاجئين”.

المصدر: الوكالة الفرنسية