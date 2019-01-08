أردوغان: ترامب أقدم على خطوة صحيحة باتخاذ قرار الانسحاب من سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أقدم على خطوة صحيحة باتخاذ قرار الانسحاب من سوريا، وفقا لوكالة الأناضول.

وأكد الرئيس التركي في مقال نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، لضرورة “التخطيط بكل عناية للانسحاب الأمريكي من سوريا، بغية حماية مصالح الولايات المتحدة والمجتمع الدولي والشعب السوري”، داعيا إلى تنفيذه بالتعاون مع “الشركاء الحقيقيين”.

وأعرب عن رغبة بلاده تنفيذ استراتيجية شاملة من “شأنها القضاء على الأسباب الكامنة وراء الراديكالية”، مضيفا أن أنقرة مصممة “بكل قوة على محاربة داعش وبقية التنظيمات الإرهابية في سوريا”.

ودعا أردوغان إلى تظافر قوى جميع الأطراف من أجل القضاء على التنظيم والحفاظ على وحدة أراضي سوريا.

وقال الرئيس التركي، إن تركيا تتحمل مسؤولياتها في “هذه الفترة الأكثر حرجا من التاريخ، ونحن واثقون من دعم المجتمع الدولي لنا في هذه المرحلة”.

المصدر: وكالات