نواف الموسوي: على الحكومة الجديدة تثبيت حق لبنان بمنطقته الاقتصادية الخالصة

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي على “ضرورة أن تأخذ الحكومة اللبنانية الجديدة الإجراءات اللازمة لتثبيت حق لبنان في منطقته الاقتصادية الخالصة وما يتطلب ذلك من مواقف على الصعيد القضائي الدولي أو على الصعيد الديبلوماسي والسياسي الدوليين”.

وقال الموسوي في حديث له السبت إن “قبرص حين أنجزت الاتفاق مع العدو الصهيوني لترسيم حدودها البحرية أضرت بحقوق لبنان في منطقته الاقتصادية الخالصة”، وتابع “بسبب ذلك، لبنان اليوم هو تحت العدوان الصهيوني المتمثل بادعائه أن مساحة تفوق ال 860 مترا مربعا تابعة للكيان الصهيوني”.

ولفت الموسوي إلى أن “الاتفاق الذي أبرمته حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في 17/1/2007 يعتبر لا أساس له ولاغيا لأسباب كثيرة، ولا سيما أن مجلس النواب اللبناني لم يبرم هذا الاتفاق، ولم يعرض عليه بسبب اعتقادنا واعتقاد فريقنا السياسي بلا شرعية حكومة السنيورة آنذاك وبعدم دستوريتها في المدة التي وقع فيها اتفاق تحديد الحدود مع قبرص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام