موسكو تطالب واشنطن بتوضيح أسباب اعتقال المواطن الروسي ماكارينكو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان السبت، أن موسكو تطالب واشنطن توضيح أسباب اعتقال المواطن الروسي دميتري ماكارينكو، الذي احتجزه مكتب التحقيقات الفيدرالي في 29 كانون الأول/ ديسمبر. كما أعلنت الخارجية الروسية أن السلطات في الولايات المتحدة، “لم تخطر روسيا في فترة ثلاثة أيام حول حقيقة احتجاز المواطن الروسي ماكارينكو، في جزر ماريانا الشمالية الأميركية، من قبل ضباط مكتب التحقيق الفيدرالي”.

وعلقت وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني “وفي الوقت نفسه، علمت السفارة الروسية في واشنطن بما حدث له، ليس من أجهزة إنفاذ القانون الأميركية، ولكن من أقاربه. وفي انتهاك للاتفاقية القنصلية الثنائية، لم تخبر السلطات الأمريكية، عن حقيقة احتجاز مواطنينا في فترة ثلاثة أيام “.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية