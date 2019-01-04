باكستان ترحب بدور إيران في عملية السلام الأفغانية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، ان حكومة اسلام اباد رحبت بدور ايران في عملية السلام الافغانية.

واعتبر محمد فيصل، الخميس في لقاء صحفي اسبوعي، إن الاتفاق الإقليمي له أهمية خاصة لتحقيق السلام في أفغانستان.

وقال أن باكستان تعتقد أن جيران أفغانستان يجب أن يلعبوا دورا في عملية السلام في هذا البلد.

وتابع فيصل: باكستان أكدت دوما على أن جيرانها ودولا إقليمية مهمة يجب أن تلعب دورها في السلام الأفغاني.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، قد أعلن سابقا عن لقاء وفد من جماعة طالبان مع نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في طهران، وقال إن الوفد أجرى محادثات مكثفة مع الوفد الإيراني برئاسة عباس عراقجي.

المصدر: قناة العالم