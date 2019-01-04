إيرلندا ستطلب مساعدة من الاتحاد الأوروبي في حال حصول بريكست من دون اتفاق

أعلن وزير الزراعة الإيرلندي مايكل كريد الخميس أن بلاده ستطلب من بروكسل مساعدة خاصة قدرها ملايين اليورو في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وقال لصحيفة “ايريش اندبندنت”، “يتصل الامر بمئات الملايين”، مضيفا “بين صناعة اللحوم وصناعة صيد الأسماك. نتحدث عن مبالغ ضخمة”.

وسيصوت البرلمان البريطاني في كانون الثاني/يناير الجاري على اتفاق بريكست الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، لكن معارضة نواب بريطانيين للنص عززت فرضية الخروج من دون اتفاق.

وتتعلق المساعدة الطارئة بشكل أساسي بلحم البقر ومنتجات الألبان أو صيد الأسماك، وهي القطاعات الأكثر عرضة للتأثر في حال حصلت القطيعة المفاجئة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويرسل نحو 80% من المصدرين الإيرلنديين منتجاتهم إلى بريطانيا، بحسب أرقام الحكومة الإيرلندية الصادرة العام 2016.

وأعرب كريد عن أمله في أن يوافق الاتحاد، في حال حصول بريكست من دون اتفاق، على المنح الأوروبية أثناء قمة لوزراء الزراعة الأوروبيين في لوكسمبورغ في نيسان/أبريل.

وعقدت الحكومة الإيرلندية الخميس جلسة لمناقشة اجراءات الطوارئ الهادفة الى مواجهة احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق، وكانت هذه الخطة قد نشرت قبل عطلة عيد الميلاد.

وصرح رئيس الوزراء ليو فارادكار بعد اجتماع الحكومة الخميس “سيكون لدينا تقريران أسبوعيان في الحكومة حول الاجراءات (التي يتعين اتخاذها) في حال عدم حصول اتفاق”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية