كيف رد ظريف على مزاعم بومبيو حول الصواريخ البالستية؟

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة له على موقع تويتر إن إطلاق طهران مركبات فضائية وتجارب صواريخ لا ينتهك قرار الأمم المتحدة 2231 .

وجاءت تصريحات ظريف ردا على مزاعم وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو التي حذر فيها من استمرار ايران في إطلاق ​الصواريخ​ البالستية، مدعيا بان هذه الأعمال تعد خرقا للقرارات الدولية.

وفيما شدد الوزير ظريف على ان ايران لم تنتهك قرارات الامم المتحدة اضاف قائلا : أميركا هي التي انتهكت قرار الامم المتحدة رقم 2231 وهي ليست في موقع يخولها وعظ الآخرين بشأنه .

وتابع ظريف في تغريداته قائلا: يجب ان نذكر أميركا ان القرار 1929 قد مات (القرار بفرض حظر على ايران) وان التهديد ينتج التهديد والاحترام يجلب الاحترام .

وقال بومبيو، في بيان اليوم الخميس، “أعلنت إيران أنها تعتزم إطلاق ثلاث صواريخ إلى الفضاء في الشهور المقبلة وهو ما يعد تحديا لقرار مجلس الأمن رقم 2231، والذي يدعو النظام الإيراني إلى عدم القيام بأي نشاط يتعلق بتطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل أسلحة نووية” على حد زعمه.

وكرر الوزير الاميركي مزاعم بلاده بشأن دعم ايران للارهاب وقال “أننا لن نقف مكتوفي الأيدي حيال سياسات إيران التدميرية للاستقرار الدولي”.

المصدر: موقع قناة العالم + تويتر