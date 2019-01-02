الاحتلال الصهيوني يعمل على إسكات صوت الأذان في القدس

يعمل رئيس بلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، موشيه ليئون، على تنفيذ خطة تقضي بإسكات أو خفض صوت الأذان الصادر عن المساجد في بلدات وأحياء المدينة المقدسة، ومنها جبل المكبر، بيت صفافا، بيت حنينا وشعفاط، وفقًا لتقرير نشرته شركة الأخبار الإسرائيلية (القناة الثانية سابقًا)، مساء اليوم الثلاثاء.

وفقًا للقناة فإن “المخطط يقضي باستبدال مكبرات الصوت الحالية في مساجد الأحياء والبلدات التابعة للقدس المحتلة، بمكبرات أصغر حجما” بدعوى “الحد من الضوضاء”.

وأشارت القناة إلى أن بلدية الاحتلال في القدس ستعمل على تثبيت مكبرات تصدر عنها مستويات صوت منخفضة، في محاولة لخفض صوت الأذان على ألا يتجاوز الصوت القوة المنصوص عليها في لوائح الحد من الضوضاء التابعة للبلدية.

وأكدت القناة أن البلدية ستمنح للشرطة صلاحية خفض حجم الصوت إذا ما اعتبرت أن مستوى ارتفاعه يتخالف مع اللوائح المخصصة للضوضاء.

يأتي قرار ليئون، المقرب من رئيس حزب “يسرائيل بيتينو” ووزير الأمن السابق، أفيغدور ليبرمان، بعد أقل من شهرين من انتخابه وبعد أقل من عام على توصية لجنة حكومية إسرائيلية بمنح الشرطة صلاحيات اقتحام المساجد ومصادرة مكبرات الصوت في حال رفع الأذان أو استعمال مكبرات الصوت في الأوقات غير المسموحة.

وأوضحت القناة أن بلدية الاحتلال رصدت ميزانية أولية لبدء تنفيذ المخطط الذي ستعمل على تنفيذه على نحو تجريبي لاختبار نجاعة عمل البرنامج الجديد بخفض صوت الأذان في مساجد المدينة المقدسة، وأكدت القناة أن الميزانية الأولية التي خصصتها البلدية تتراوح بين 50 – 70 ألف شيقل لكل مسجد.

ونقلت القناة عن ليئون تصريحه أنه يسعى إلى تنفيذ المخطط بالتوافق مع شخصيات في عدد من قرى القدس، وزعم أن قانون إسكات الأذان الذي أقرته الكنيست مؤخرًا، لم يحد من الضوضاء الصادرة عن مآذن مساجد المدينة المقدسة.

المصدر: فلسطين اليوم