تطبيقات شهيرة ترسل بياناتكم إلى “فيسبوك” من دون إذن

كشفت دراسة دولية حول الخصوصية أن 20 تطبيقاً على الأقل من بين 34 تطبيقاً شهيراً شائعاً على “أندرويد” ترسل معلومات حساسة إلى “فيسبوك” من دون طلب إذن المستخدمين. من بين هذه التطبيقات Kayak وMyFitnessPal وSkyscanner وTripAdvisor.

وتتضمن هذه المعلومات عادةً بيانات التحليلات التي يتم إرسالها عند التشغيل، بما في ذلك معرّف آي دي “أندرويد” الفريد الخاص بالمستخدم.

ويمكن أيضاً تضمين البيانات التي يتم إرسالها لاحقاً. فعلى سبيل المثال، يبدو أن محرك البحث عن السفر Kayak يرسل بيانات البحث عن وجهات السفر وتواريخها وما إذا كان الأطفال قد يأتون أم لا.

وعلى الرغم من أن البيانات قد لا تحدد هويتكم على الفور، إلا أنه يمكن استخدامها نظرياً للتعرّف على شخص ما عبر وسائل مثل التطبيقات التي ثبتها أو ما إذا كان يسافر مع نفس الشخص.

وبحسب موقع “إنغادجيت” التقني، تأتي هذه الدراسة بينما تحوّل “فيسبوك” إلى مصدر خوف على البيانات بعد سلسلة فضائح متتالية خلال العام 2018، والتي دفعت الموقع الأزرق إلى إطلاق وعود بتصحيح الوضع، مثل إطلاق ميزة Clear History.

كما شددت الشركة على أن المطورين يمكنهم إيقاف تجميع البيانات تلقائياً، أو تأجيل إرسال تحليلات التطبيق.

المصدر: العربي الجديد