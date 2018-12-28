الاتحاد الأوروبي يعتبر قرار طرد سفيره من الكونغو “غير مبرر إطلاقا”

أبدى الاتحاد الأوروبي الخميس أسفه لقرار سلطات جمهورية الكونغو الديموقراطية طرد سفير الاتحاد في كينشاسا، معتبرا أن هذا الإجراء “غير مبرر على الإطلاق” ويأتي بـ”نتائج عكسية” قبل ثلاثة أيام من انتخابات عامة.

وقال متحدث باسم الاتحاد “اليوم، أعلن وزير الخارجية تشي أوكيتوندو أنه يتوجب على سفير الاتحاد الأوروبي بارت اوفري أن يغادر البلاد خلال 48 ساعة، الاتحاد الأوروبي يأسف لهذا القرار ويرى أنه غير مبرر على الاطلاق”.

وأضاف “عشية انتخابات صعبة للغاية في جمهورية الكونغو الديموقراطية، لا يمكن أن يأتي قرار كهذا سوى بنتائج عكسية”.

وكان الاتحاد الأوروبي قرر في 10 كانون الأول/ديسمبر أن يمدد لمدة عام واحد حتى كانون الأول/ديسمبر 2019 عقوباته التي تستهدف 14 مسؤولا في نظام رئيس الكونغو جوزيف كابيلا متهمين بانتهاك حقوق الإنسان.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية