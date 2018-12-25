اليمن: غارة لطيران العدوان على صعدة وحجة والجوف

شن طيران العدوان السعودي الاميركي على اليمن سلسلة غارات إجرامية على محافظات صعدة وحجة والجوف خلال الـ24 الساعة الماضية.

وأوضح مصدر أمني بصعدة أن “طيران العدوان الإجرامي شن 13 غارات على مناطق متفرقة بمديرية باقم استهدفت منازل ومزارع المواطنين وممتلكاتهم”، وتابع “كما شن طيران العدوان غارتين على مديرية الظاهر فيما تعرضت مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف قرى آهلة بالسكان”.

وأضاف المصدر أن “طيران العدوان شن سبع غارات على مناطق متفرقة بمديرية المتون، و غارة على مديرية الغيل بالجوف خلفت أضرارا بممتلكات المواطنين”، وتابع “في محافظة حجة شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الغاشم غارة على مديرية مستبا”.

المصدر: موقع انصار الله