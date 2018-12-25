السبسي والشاهد يلتقيان بتشاووش أوغلو

استقبل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في القصر الرئاسي بتونس العاصمة، الاثنين، وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الذي وصل إلى تونس في زيارة رسمية.

كما أجرى رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد لقاء مع تشاووش أوغلو، بحث خلاله عدة محاور في العلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما التبادل التجاري، وفق بيان لرئاسة الحكومة التونسية.

وشدد الشاهد خلال المباحثات على أهمية “العمل على الارتقاء بمستوى المبادلات التجارية بين البلدين على قاعدة الربح المتبادل مع مراعاة خصوصية الاقتصاد التونسي في مرحلة الانتقال الاقتصادي”.

وأعرب الجانب التركي، وفق البيان، عن تفهمه للإجراءات الحمائية التي اتخذتها تونس بصفة مؤقتة تجاه توريد المنتجات التركية لتفادي تفاقم عجز الميزان التجاري”، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وبعيد اختتام اللقاء كتب تشاويش أوغلو على تويتر :” “أعربنا لرئيس الوزراء يوسف الشاهد عن ثقتنا بأن تونس ستنجح في تحقيق طفرة اقتصادية، كما نجحت في تحقيق التحول السياسي في الفترة التي تلت ثورة الياسمين التي سادتها روح التسامح والمصالحة”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “نشعر بالامتنان لتونس لتحويلها المدارس المرتبطة بتنظيم غولن الإرهابي، إلى إدارة وقف المعارف التركي”.

المصدر: وكالة الاناضول