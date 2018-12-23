كولومبيا تعلن مقتل زعيم عصابة مسلحة متهم بقتل فريق صحافي إكوادوري

أعلنت كولومبيا أنّ “زعيم عصابة مسلحة يعتقد أنّه أمر بخطف وقتل فريق صحافي إكوادوري مطلع العام الحالي على الحدود بين البلدين، قد قتل في عملية عسكرية، وهو كان على “قائمة المطلوبين” في دولتين في المنطقة”.

ووالتر اريزالا المعروف باسمه الحركي “غواتشو” هو زعيم المسلحين الرافضين لاتفاق السلام مع الحكومة في القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك).

ويعتقد ان غواتشو أمر بخطف وقتل المراسل خافييه اورتيغا (32 عاما) والمصور بول ريفاس (45 عاما) والسائق ارفان سيغارا (60 عاما) من صحيفة “ال كوميرسيو دو كيتو” اليومية في الإكوادور في 26 آذار الماضي.

وكان الفريق الصحافي يعد تحقيقا على الحدود بين الاكوادور وكولومبيا.

المصدر: وكالات