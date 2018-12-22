شرطة فيينا: إطلاق النار الذي حصل مرتبط بـ”مافيا البلقان”

أعلنت الشرطة النمساوية، أن إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح بالغة الخطورة وسط العاصمة فيينا أمس الجمعة، مرتبط بـ”مافيا البلقان”.

وذكرت الشرطة في بيانها أن “الحادث على ما يبدو مرتبط بالجريمة المنظمة في منطقة غرب البلقان”.

وأطلق شخص مجهول عيارات نارية عدة في محيط شارع لوجيك بفيينا، الأمر الذي تسبب في مقتل شخص، وإصابة آخر فيما نجا ثالث كان بصحبتهما من الحادث الذي وقع بعد خروجهم من مطعم.

وأكدت مصادر أمنية أن مطلق النار فر من مكان الحادث سيرا على الأقدام، ولا يزال طليقا، ووصفته الشرطة، بأنه “رجل في الثلاثين من العمر، وطوله 1.85 مترا، ويرتدي سترة غامقة”.

ونفذت الشرطة مداهمات لا تزال جارية في المدينة الهادئة، معلنة أنها قدمت استفسارات بخصوص الحادث لعدة دول.

المصدر: وكالة رويترز