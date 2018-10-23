قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الاثنين، إن أنقرة تتوقع أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات التي فرضتها عليها، بعد الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون.

وتوترت العلاقات بين أنقرة وواشنطن، بسبب عدد من القضايا منها احتجاز برانسون، حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات، ورسوما جمركية على أنقرة ما أدى إلى هبوط العملة التركية الليرة أكثر من 40% هذا العام.

والجمعة 12 أكتوبر، أمرت محكمة الجنايات الثانية في ولاية إزمير التركية (غرب) بسجن برانسون 3 أعوام وشهرا ونصف الشهر، إثر محاكمته بتهم التجسس وارتكاب جرائم باسم منظمات إرهابية، غير أنها أمرت بإطلاق سراحه بعد الأخذ بالحسبان الفترة التي قضاها في الحبس.

وتم توقيف القس الأمريكي في 9 ديسمبر 2016، وحوكم بتهم التجسس وارتكاب جرائم لمصلحة منظمتي “غولن” و”بي كا كا” تحت غطاء رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما.

وغادر برانسون الأراضي التركية متجها إلى الولايات المتحدة بعد إطلاق سراحه بساعات.

يشار إلى أن واشنطن أدرجت في أغسطس 2018، وزيري العدل عبد الحميد غل، والداخلية سليمان صويلو بالحكومة التركية على قائمة العقوبات، وتذرعت واشنطن في ذلك بعدم الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون، ما دفع أنقرة إلى استخدام حقها في المعاملة بالمثل، وتجميد الأصول المالية لوزيري العدل والداخلية الأمريكيين.

المصدر: وكالات