أكد رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فلاديمير سافتشينكو، اليوم الأحد، إن انتهاكات وقف إطلاق من قبل المجموعات المسلحة في منطقة خفض التصعيد في أدلب السورية مستمرة بغض النظر عن نظام وقف إطلاق النار.

وقال سافتشينكو في إحاطة صحفية :” أن الانتهاكات من قبل المجموعات المسلحة في منطقة خفض التصعيد في إدلب، مستمرة بغض النظر عن نظام وقف إطلاق النار “.

بالإضافة لذلك، وفقا لسافتشينكو، تم خلال اليوم رصد قصف لمناطق رعشة و عقش بائر في محافظة اللاذقية ومكانس الدويري بمحافظة حلب ، فضلا عن ذلك تم تسجيل قصف لمواقع القوات الحكومية في منطقة تادف بمحافظة حلب على يد العصابات المتواجدة في منطقة مدينة الباب”.

وأشار سافتشينكو إلى ان مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية قام خلال اليوم الماضي بتنفيذ عمليتين إنسانيتين في قرية الحسينية في محافظة دير الزور وقرية كبرا في محافظة حلب ، تم من خلالهما إيصال ما مجموعه 900 سلة غذائية بلغ وزنهما الإجمالي 3.9 طن ، وطناً واحداً من الخبز الطازج.

المصدر: سبوتنيك