أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ايغور مورغولوف أنه يجري تنسيق موعد الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، والعمل على التحضير لاجتماع الزعيمين لا يزال مستمرا. وقال مورغولوف لوكالة ” سبوتنيك”، مجيبا على سؤال حول التواريخ المحتملة لاجتماع زعيمي كوريا الشمالية وروسيا”إننا نقوم بتنسيق المواعيد، والتحضير مستمر” .

يذكر أنه سبق وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف للصحفيين أن اجتماع الرئيس بوتين وكيم جونغ أون مدرج في جدول الأعمال، إلا أن الاتفاق حول مكان وموعد عقد هذا اللقاء لم يتم التوصل إليه بعد.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية