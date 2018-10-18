أفاد وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي أن “بلاده ستواصل في هدوء عملها على صياغة الاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي مع مراعاة مصالحها الوطنية”.

وقال ماكي “تم استعراض ما يتعلق بالعمل على إعداد محتويات الوثائق التي نقوم الآن بصياغتها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وهي تخص أولويات الشراكة وتسهيل عمل نظام التأشيرات والموافقة علي عودة المواطنين والأجانب الذين كانوا قد أقاموا في الجمهورية سابقا ثم غادروا إلى الخارج والآن يجري طردهم من دول أخرى”.

وأضاف ماكي أن “الجانب البيلاروسي ينوي مواصلة عمله في هدوء على صياغة الاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي مع مراعاة مصالحها الوطنية”، وتابع “هناك تعليمات دقيقة لرئيس الدولة فيما يتعلق بمواصلة التوجه نحو تطوير العلاقات الطبيعية مع الاتحاد الأوروبي وبالأولوية الأولى في مجالات الاقتصادي والسياسي والإنساني”.

المصدر: سبوتنيك